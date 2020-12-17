СМИ: Пашинян может объявить о своей отставке 31 декабря
Премьер-министр Армении Никол Пашинян может объявить о своем уходе в отставку в новогоднем обращении 31 декабря. Об этом сообщает армянская газета «Грапарак» со ссылкой на свои источники.
Ранее Пашинян заявил, что не собирается оставлять свой пост. 14 декабря в ходе обращения к нации премьер объявил, что покинет свой пост только по итогам волеизъявления народа.
Представитель оппозиционной партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян накануне заявил, что оппозиция Армении проведёт 22 декабря общенациональную забастовку, передает RT. Оппозиция требует отставки Пашиняна.
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