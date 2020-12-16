Оппозиция Армении призвала организовать всеобщую забастовку
Оппозиция Армении призвала организовать всеобщую забастовку и массовые акции протеста по всей республике. Об этом заявил представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян после состоявшегося в среду шествия противников премьера Армении Никола Пашиняна.
Как сообщает Sputnik Армения, оппозиционеры намерены начать забастовку 22 декабря. Кроме того, Сагателян заявил, что в 12 часов того же дня сторонники оппозиции окружат здание правительства республики.
Также оппозиционер анонсировал новое шествие, которое состоится в четверг, а также митинг и траурное шествие, запланированные на субботу.
В конце сентября обострился многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе. В результате военных действий пострадало мирное население региона. Позже главами России, Армении и Азербайджана было принято соглашение о прекращении огня. По условиям документа, Армения и Азербайджан должны прекратить наступление, обменяться пленными, также ряд районов Карабаха переходит под контроль азербайджанских ВС.
Баку назвал соглашение «капитуляцией Армении». В свою очередь, армянские оппозиционеры расценили документ как предательство народа Армении. Премьер-министр Никол Пашинян подчёркивал, что решение было тяжёлым для него. После подписания соглашения в Армении начались акции протеста с требованием отставки Пашиняна.
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