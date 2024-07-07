СМИ: Один из братьев Ащеуловых может стать фигурантом очередного дела
Старший сын липецкого священника Игоря Ащеулова может стать фигурантом еще одного уголовного дела. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
По данным источника, его могут привлечь к ответственности по ч. 2 ст. 280.3 УК РФ о дискредитации ВС России.
До этого суд уже приговорил трех братьев Иоанна, Тимофея и Алексея Ащеуловых к 17 и 17,5 годам лишения свободы. Отмечается, что они являются фигурантами уголовного дела в связи с их желанием вступить в ряды ВСУ.
При этом в своем последнем слове Иоанн Ащеулов, несмотря на замечания судьи, все же сделал ряд заявлений в адрес ВС России. В связи с чем на него могут завести очередное уголовное дело.
Ранее RT сообщил, что братья Ащеуловы не стали оспаривать свои намерения перейти границу и воевать на стороне ВСУ.
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