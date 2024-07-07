СМИ: Один из братьев Ащеуловых может стать фигурантом очередного дела

До этого суд уже приговорил трех братьев Иоанна, Тимофея и Алексея Ащеуловых к 17 и 17,5 годам лишения свободы. Отмечается, что они являются фигурантами уголовного дела в связи с их желанием вступить в ряды ВСУ.

При этом в своем последнем слове Иоанн Ащеулов, несмотря на замечания судьи, все же сделал ряд заявлений в адрес ВС России. В связи с чем на него могут завести очередное уголовное дело.

Ранее RT сообщил, что братья Ащеуловы не стали оспаривать свои намерения перейти границу и воевать на стороне ВСУ.