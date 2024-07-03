Сыновей липецкого священника осудили за попытку вступить в ВСУ

Следствием было установлено, что братья Ащеуловы намеревались вступить в «Легион «Свобода России» (террористическая организация, запрещенная в РФ), чтобы участвовать в военных действиях против России.

Старший брат Иоанн Ащеулов получил 17 лет и шесть месяцев лишения свободы, а Алексей и Тимофей Ащеуловы проведут за решёткой по 17 лет каждый. Отмечается, что первые три года все трое будут находиться в тюрьме, а остальной срок - в колонии строгого режима.

Ранее в России липецкий учитель рисования Даниил Клюка получил наказание в виде 20 лет лишения свободы за перевод средств ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».