Псаки: США считают, что украинский кризис будет урегулирован дипломатией

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США надеются на дипломатическое решение кризиса на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

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Она также отметила, что Соединенные Штаты считают своей миссией в урегулировании конфликта на Украине поддерживать Киев на переговорах с Россией, а также предоставлять ему военную помощь.

Ранее стало известно, что что действующий пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки покинет должность 13 мая. Ее приемником стала афроамериканка и представительница ЛГБТ-сообщества Карин Жан-Пьер.

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Фото: en.wikipedia.org/wiki/Jen_Psaki
ТЕГИ:УкраинаСШАБелый Дом
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