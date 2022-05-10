Псаки: США считают, что украинский кризис будет урегулирован дипломатией
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США надеются на дипломатическое решение кризиса на Украине. Об этом сообщает ТАСС.
Она также отметила, что Соединенные Штаты считают своей миссией в урегулировании конфликта на Украине поддерживать Киев на переговорах с Россией, а также предоставлять ему военную помощь.
Ранее стало известно, что что действующий пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки покинет должность 13 мая. Ее приемником стала афроамериканка и представительница ЛГБТ-сообщества Карин Жан-Пьер.
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