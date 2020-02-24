СМИ: Обнаружен свидетель запуска «Бука» по малазийскому Boeing в Донбассе

«Они должны были сказать нам на второй день после того, как это произошло. Они должны были сказать нам: "мы сделали ошибку" или "мы сделали то, чего не должно было случиться"», — сказал следователь.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились почти 300 человек, никто не выжил. Украина обвинила в катастрофе ополченцев.

Напомним, в документе Службы военной разведки и безопасности Нидерландов, обнародованном 18 февраля, указано, что на месте крушения малайзийского Boeing MH17 специалисты не обнаружили ни одного ракетного комплекса «Бук». Отмечалось также, что маршрут Boeingа был вне досягаемости всех установленных и используемых Украиной и Россией «Буков», уточняет LENTA.RU

Ранее заслуженный пилот России Юрий Сытник рассказал НСН о невероятных случаях в небе в пользу новой версии гибели малазийского Boeing 777. Эксперт призвал не принимать на веру каждое новое предположение о причинах гибели малазийского Boeing 777 и потребовал логичных доказательств новой версии. При этом пилот не исключил фактор случайности.

