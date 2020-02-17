Все украинские прокуроры по делу о крушении MH17 уволены

На Украине были уволены все прокуроры, занимавшиеся делом о крушении малазийского Boeing в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщает NRC Next. По данным издания, увольнения связаны с крупнейшей реорганизацией в истории украинского правосудия. В рамках реформы, которая стартовала в 2019 году, было уволено 710 прокуроров.

В число отстраненных от работы вошли два прокурора, которые входили в Совместную следственную группу (ССГ) со стороны Киева, а также четыре прокурора, входивших в подразделение по делу MH17.

Издание подчеркивает, что реформа началась из-за высокой корумпированности в украинской прокуратуре.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились почти 300 человек, никто не выжил. Украина обвинила в катастрофе ополченцев.

В Генпрокуратуре РФ отказ Нидерландов в проведении суда по катастрофе рейса MH17 на территории России назвали уклонением от всестороннего расследования.

Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир заявил, что он очень недоволен результатом расследования катастрофы малазийского Боинга в Донбассе в 2014 году. По его словам, выводы, сделанные Совместной следственной группы (ССГ) являются политически мотивированными.

