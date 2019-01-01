Гибель малазийского Боинга. Все может быть, пока не доказано обратное

Заслуженный пилот России, член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник заявил в эфире НСН, призвал не принимать на веру каждое новое предположение о причинах гибели малазийского Boeing 777 и потребовал логичных доказательств новой версии. При этом эксперт не исключил фактор случайности.

«Любая версия имеет право на жизнь. Вот, понимаешь, что, вроде, этого не может быть, потому что просто не может быть. Но один раз из тысячи, из миллиона все совпало – и происходит какое-то неординарное явление.

Мог пробраться злоумышленник на борт заранее? Мог! А был ли он там? Не знаю. Но это версия? Версия!

За свои годы я насмотрелся всего. Что, мы не знаем, сколько людей провозили на шасси, и они выпадали и во «Внуково», и в «Домодедово», и в «Шереметьево»? Что, мы не знаем, сколько вещей забывали пассажиры, которые катались в самолетах по несколько дней? Все может быть.

Если официальные власти не доказали причину катастрофы, исчезновения или угона самолета, то почему нельзя верить всякому бреду? Есть интересная версия? Но вы ее докажите!», - призвал заслуженный пилот России.

Напомним, Сaмолет Boeing 777, выполнявший рейс MH370 «Куaлa-Лумпур — Пекин», исчез с рaдaров 8 мaртa 2014 годa. Нa борту воздушного суднa нaходились 239 человек. Все они официально были признаны погибшими в январе 2015 года.

Ранее герой РФ, Заслуженный лётчик-испытатель РФ, генерал-майор в запасе Магомед Толбоев в эфире НСН заявил, что устал от «сказочников», которые пиарятся на гибели исчезнувшего Boeing 777.

