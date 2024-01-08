Премьер-министр Франции Борн подала в отставку

Глава правительства Франции Элизабет Борн подала президенту Эммануэлю Макрону прошение об отставке, сообщило Agence France-Presse.

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Президент принял отставку премьер-министра. Макрон назвал работу Борн образцовой и выразил благодарность.

«Вы воплощали в жизнь реформы со смелостью, вовлеченностью и решимостью», - написал президент Франции на своей странице в соцсети X.

В декабре 2023 года министр здравоохранения и профилактики Франции Орельен Руссо подал в отставку из-за законопроекта об ужесточении миграционных правил. Помимо прочего, документ предусматривает упрощение высылки нелегалов, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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