Премьер-министр Франции Борн подала в отставку
Глава правительства Франции Элизабет Борн подала президенту Эммануэлю Макрону прошение об отставке, сообщило Agence France-Presse.
Президент принял отставку премьер-министра. Макрон назвал работу Борн образцовой и выразил благодарность.
«Вы воплощали в жизнь реформы со смелостью, вовлеченностью и решимостью», - написал президент Франции на своей странице в соцсети X.
В декабре 2023 года министр здравоохранения и профилактики Франции Орельен Руссо подал в отставку из-за законопроекта об ужесточении миграционных правил. Помимо прочего, документ предусматривает упрощение высылки нелегалов, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru