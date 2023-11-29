Премьер Франции запретила министрам использовать Telegram и WhatsApp

Премьер-министр Франции Элизабет Борн запретила членам кабмина использовать мессенджеры Telegram, Signal и WhatsApp (принадлежит компании Meta, запрещенной в РФ и признанной экстремистской). Об этом сообщил телеканал BFMTV.

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Министры должны удалить мессенджеры со своих устройств до 8 декабря. В циркуляре говорится, что приложения «не лишены недостатков безопасности».

Французским министрам предложили использовать местный мессенджер Olvid. Премьер-министр назвала его более безопасным, чем Telegram и WhatsApp.

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на четыре миллиона рублей за неудаление фейков о Вооруженных силах России, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:WhatsappTelegramМессенджерыФранция

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