Премьер Франции запретила министрам использовать Telegram и WhatsApp

Министры должны удалить мессенджеры со своих устройств до 8 декабря. В циркуляре говорится, что приложения «не лишены недостатков безопасности».

Французским министрам предложили использовать местный мессенджер Olvid. Премьер-министр назвала его более безопасным, чем Telegram и WhatsApp.

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на четыре миллиона рублей за неудаление фейков о Вооруженных силах России, передает «Радиоточка НСН».

