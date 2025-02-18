СМИ: Новым послом США в России может стать спецпосланник по Ливии Ричард Норланд

Послом США в России вместо нынешнего посла Линн Трейси может стать 69-летний спецпосланник США по Ливии Ричард Норланд. Как пишет газета «Коммерсант», США направили России соответствующий запрос.

Работу посольств глава МИД РФ Сергей Лавров и глава Госдепа США Марко Рубио обсудили в ходе телефонного разговора 15 февраля, сообщает издание. Рубио в частности отметил, что сейчас американское посольство в Москве работает в очень сложных условиях. По его словам, если оно не начнет функционировать, то будет очень трудно общаться с Россией по любому вопросу. Глава Госдепа выступил за работающие посольства в Москве и Вашингтоне.

Рубио заявил, что обсудил с Лавровым функционирование посольств США и РФ

Москва запросила у Вашингтона агреман (предварительное согласие властей страны пребывания на то, чтобы определенный человек стал послом) на директора департамента Северной Америки МИД РФ, бывшего посла в Канаде Александра Дарчиева. Предыдущий посол РФ в США Анатолий Антонов вернулся на родину в октябре 2024 года.

США также направили России запрос на агреман на человека, который должен возглавить их посольство в Москве вместо Линн Трейси.



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ФОТО: НСН / Михаил Мустафаев
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