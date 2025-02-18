СМИ: Новым послом США в России может стать спецпосланник по Ливии Ричард Норланд

Москва запросила у Вашингтона агреман (предварительное согласие властей страны пребывания на то, чтобы определенный человек стал послом) на директора департамента Северной Америки МИД РФ, бывшего посла в Канаде Александра Дарчиева. Предыдущий посол РФ в США Анатолий Антонов вернулся на родину в октябре 2024 года.

США также направили России запрос на агреман на человека, который должен возглавить их посольство в Москве вместо Линн Трейси.







