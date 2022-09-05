Госдеп: возвращение посла Салливана в США – плановое

Там заявили, что дипломат отслужил полный срок в качестве посла США в России. Американских послов в зарубежных странах назначает глава государства, и утверждает Сенат.

Напомним, американский дипломат покинул Москву. До назначения преемника Салливана обязанности посла США в РФ будет исполнять Элизабет Руд.

