Госдеп: возвращение посла Салливана в США – плановое

Возвращение американского посла в России Джона Салливана в США является «нормальной дипломатической ротацией» и носит плановый характер, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепартамента.

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Там заявили, что дипломат отслужил полный срок в качестве посла США в России. Американских послов в зарубежных странах назначает глава государства, и утверждает Сенат.

Напомним, американский дипломат покинул Москву. До назначения преемника Салливана обязанности посла США в РФ будет исполнять Элизабет Руд.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Посол США в РоссииГосдеп США
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