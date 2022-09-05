Госдеп: скоро будет объявлена кандидатура на должность посла в России

Власти США в скором времени объявят кандидатуру на пост посла США в России, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Госдепа.

Американский посол Салливан окончил работу в России

«Мы намерены в ближайшее время объявить нашего следующего посла, но на данный момент нам не о чем сообщить», – сказал дипломат.

Как сообщалось ранее, возвращение американского посла в России Джона Салливана в США является «нормальной дипломатической ротацией» и носит плановый характер.

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ФОТО: НСН / Михаил Мустафаев
ТЕГИ:Посольство США
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