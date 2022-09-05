Госдеп: скоро будет объявлена кандидатура на должность посла в России

«Мы намерены в ближайшее время объявить нашего следующего посла, но на данный момент нам не о чем сообщить», – сказал дипломат.

Как сообщалось ранее, возвращение американского посла в России Джона Салливана в США является «нормальной дипломатической ротацией» и носит плановый характер.

