Госдеп: скоро будет объявлена кандидатура на должность посла в России
5 сентября 202201:02
Власти США в скором времени объявят кандидатуру на пост посла США в России, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Госдепа.
«Мы намерены в ближайшее время объявить нашего следующего посла, но на данный момент нам не о чем сообщить», – сказал дипломат.
Как сообщалось ранее, возвращение американского посла в России Джона Салливана в США является «нормальной дипломатической ротацией» и носит плановый характер.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru