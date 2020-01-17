СМИ узнали, когда объявят новую структуру и состав правительства РФ
Новые структура и конкретный кадровый состав кабинета министров РФ будут объявлены к началу следующей недели. Об этом сообщат «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник. По его сведениям, точная информация появится до вторника, 21 января.
Ранее сегодня новый глава правительства Михаил Мишустин и бывший преьмер-министр Дмитрий Медведев провели встречу с членами кабинета министров в полном составе.
Появляются первые неофициальные данные о новом составе кабмина. Так, согласно РБК, вице-премьеры предыдущего правительства Ольга Голодец и Константин Чуйченко не сохранят должности в отличие от Татьяны Голиковой.
Максим Орешкин, руководивший Минэкономразвития, может переместиться на должность помощника президента по экономическим вопросам.
А, занимающий сейчас эту должность, Андрей Белоусов, предположительно, займёт пост первого вице-премьера вместо Антона Силуанова, прогнозирует Bloomberg.
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