СМИ узнали, когда объявят новую структуру и состав правительства РФ

Новые структура и конкретный кадровый состав кабинета министров РФ будут объявлены к началу следующей недели. Об этом сообщат «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник. По его сведениям, точная информация появится до вторника, 21 января.

Ранее сегодня новый глава правительства Михаил Мишустин и бывший преьмер-министр Дмитрий Медведев провели встречу с членами кабинета министров в полном составе.