Джонсон: Санкции распространятся на Белоруссию
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Белоруссия также попадет под санкции. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Джонсона, санкции будут распространены на Белоруссию из-за ее роли в нападении РФ на Украину.
Британский премьер назвал президента Путина «кровавым агрессором» и заявил, что тот изначально планировал напасть на Украину, «что бы мы не делали». Он добавил, что Британия готова предоставить убежище украинскому руководству.
Ранее Джонсон объявил о санкциях в отношении российских «Аэрофлота» и ВТБ.
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