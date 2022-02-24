Джонсон: Санкции распространятся на Белоруссию

По словам Джонсона, санкции будут распространены на Белоруссию из-за ее роли в нападении РФ на Украину.

Британский премьер назвал президента Путина «кровавым агрессором» и заявил, что тот изначально планировал напасть на Украину, «что бы мы не делали». Он добавил, что Британия готова предоставить убежище украинскому руководству.

Ранее Джонсон объявил о санкциях в отношении российских «Аэрофлота» и ВТБ.