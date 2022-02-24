Джонсон: Санкции распространятся на Белоруссию

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Белоруссия также попадет под санкции. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин назвал происходящее на Украине вынужденной мерой

По словам Джонсона, санкции будут распространены на Белоруссию из-за ее роли в нападении РФ на Украину.

Британский премьер назвал президента Путина «кровавым агрессором» и заявил, что тот изначально планировал напасть на Украину, «что бы мы не делали». Он добавил, что Британия готова предоставить убежище украинскому руководству.

Ранее Джонсон объявил о санкциях в отношении российских «Аэрофлота» и ВТБ.

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ФОТО: РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:Борис ДжонсонВеликобритания
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