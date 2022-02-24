Захарова: Москва в ответе Западу будет исходить из своих интересов
Все заявления о том, что Россия отказывается от переговоров – ложь, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, российское руководство действует последовательно.
«Те, кто считает, что война, как они это называют, началась сегодня, безбожно врут. Война идет уже восемь лет, и восемь лет Россия предпринимала все возможные шаги - политические, дипломатические - для того, чтобы ее остановить и тем более не дать ей возможность перерасти в нечто более глобальное», - подчеркнула дипломат.
Она также заявила о том, что США и их союзники закрыли все опции для переговорного процесса по Украине, а теперь вводят против России санкции.
«Мы будем на этого реагировать так, как мы реагировали и до этого. Мы будем отвечать: зеркально, симметрично, асимметрично, как того потребует ситуация. Мы будем исходить из собственных интересов», - добавила Захарова.
Ранее депутат Государственной думы РФ Артем Кирьянов в пресс-центре НСН заявил, что Россия готова к любым инфраструктурным ограничениям, но подобные меры невыгодны Европе.
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