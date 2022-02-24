Захарова: Москва в ответе Западу будет исходить из своих интересов

«Те, кто считает, что война, как они это называют, началась сегодня, безбожно врут. Война идет уже восемь лет, и восемь лет Россия предпринимала все возможные шаги - политические, дипломатические - для того, чтобы ее остановить и тем более не дать ей возможность перерасти в нечто более глобальное», - подчеркнула дипломат.

Она также заявила о том, что США и их союзники закрыли все опции для переговорного процесса по Украине, а теперь вводят против России санкции.

«Мы будем на этого реагировать так, как мы реагировали и до этого. Мы будем отвечать: зеркально, симметрично, асимметрично, как того потребует ситуация. Мы будем исходить из собственных интересов», - добавила Захарова.

Ранее депутат Государственной думы РФ Артем Кирьянов в пресс-центре НСН заявил, что Россия готова к любым инфраструктурным ограничениям, но подобные меры невыгодны Европе.

