СМИ: Новые санкции ЕС затронут регулируемый за пределами России стейблкоин

Еврокомиссия рассматривает возможность введения новых ограничений против России, в том числе в отношении стейблкоина, регулируемого за пределами страны. Об этом пишет Politico со ссылкой на проект санкционного пакета.

По информации издания, под санкции также могут попасть девять зарубежных банков, два международных нефтетрейдера, несколько особых экономических зон и крупная криптовалютная биржа. При этом не уточняется, какой именно стейблкоин может оказаться под ударом.