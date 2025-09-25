СМИ: Новые санкции ЕС затронут регулируемый за пределами России стейблкоин

Еврокомиссия рассматривает возможность введения новых ограничений против России, в том числе в отношении стейблкоина, регулируемого за пределами страны. Об этом пишет Politico со ссылкой на проект санкционного пакета.

По информации издания, под санкции также могут попасть девять зарубежных банков, два международных нефтетрейдера, несколько особых экономических зон и крупная криптовалютная биржа. При этом не уточняется, какой именно стейблкоин может оказаться под ударом.

Трамп потребовал, чтобы Европа присоединилась к санкциям США против РФ

В Москве ранее заявляли, что страна сумеет адаптироваться к давлению, которое Запад усиливает на протяжении последних лет. Российские власти считают санкции провальными и указывают, что они негативно отражаются не только на России, но и на мировой экономике.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что цель западных ограничений — ослабление страны и ухудшение жизни миллионов людей, однако Москва, по его словам, продолжит противостоять санкционному давлению, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияСанкцииЕвросоюз

