СМИ: Новые санкции ЕС затронут регулируемый за пределами России стейблкоин
Еврокомиссия рассматривает возможность введения новых ограничений против России, в том числе в отношении стейблкоина, регулируемого за пределами страны. Об этом пишет Politico со ссылкой на проект санкционного пакета.
По информации издания, под санкции также могут попасть девять зарубежных банков, два международных нефтетрейдера, несколько особых экономических зон и крупная криптовалютная биржа. При этом не уточняется, какой именно стейблкоин может оказаться под ударом.
В Москве ранее заявляли, что страна сумеет адаптироваться к давлению, которое Запад усиливает на протяжении последних лет. Российские власти считают санкции провальными и указывают, что они негативно отражаются не только на России, но и на мировой экономике.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что цель западных ограничений — ослабление страны и ухудшение жизни миллионов людей, однако Москва, по его словам, продолжит противостоять санкционному давлению, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Испании спустя 20 лет установили личность погибшей россиянки
- Альмадовару - 76 лет: Испанский режиссер раскрыл в кино природу женщины
- СМИ: Новые санкции ЕС затронут регулируемый за пределами России стейблкоин
- Мерц предложил выделить Украине €140 миллиардов за счет замороженных активов РФ
- Трамп пообещал не употреблять выражение «бумажный тигр» в отношении России
- Проектов больше, чем режиссеров: Каких кадров не хватает российскому кино
- Песков: Без ДСНВ мир будет гораздо более опасным
- Китайские автомобили осенью подорожают на 10% из-за курса юаня
- СМИ: Глава Пентагона вызвал срочно генералов и адмиралов на совещание
- Психолог предупредила, что женщина не должна зарабатывать больше мужчины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru