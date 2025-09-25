В Испании спустя 20 лет установили личность погибшей россиянки

Национальная полиция Испании установила личность женщины, тело которой в июле 2005 года нашли у дороги в городе Виладеканс недалеко от Барселоны. Погибшей оказалась россиянка Людмила Завада, сообщает CNN.

Генсек Интерпола Вальдеси Уркиса отметил, что спустя два десятилетия «неизвестной женщине вернули имя», а каждая успешная идентификация дает надежду семьям пропавших и открывает новые направления для следствия.