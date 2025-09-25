В Испании спустя 20 лет установили личность погибшей россиянки

Национальная полиция Испании установила личность женщины, тело которой в июле 2005 года нашли у дороги в городе Виладеканс недалеко от Барселоны. Погибшей оказалась россиянка Людмила Завада, сообщает CNN.

Генсек Интерпола Вальдеси Уркиса отметил, что спустя два десятилетия «неизвестной женщине вернули имя», а каждая успешная идентификация дает надежду семьям пропавших и открывает новые направления для следствия.

В момент обнаружения тела у испанской полиции возникли подозрения, что его переместили. Причину смерти назвали подозрительной, однако установить личность погибшей тогда не удалось.

Прорыв произошел в рамках кампании Интерпола «Определи меня», стартовавшей в 2023 году. Совпадение отпечатков пальцев в турецкой базе данных и анализ ДНК родственника Завады позволили подтвердить ее личность, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
