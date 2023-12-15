СМИ: Новое правительство Аргентины сменит посла в России

Новое правительство Аргентины может сменить послов в России и некоторых других странах, сообщает газета La Nacion со ссылкой на постановление главы МИД страны Дианы Мондино.

«Разворот в США»: Новый президент Аргентины Милей отдалит страну от России

Помимо посла в России, планируют заменить дипломатических представителей в Великобритании, Франции, Ватикане, Индии и Эфиопии. Также заменят постоянного представителя Аргентины в ООН. При этом, посол в России Эдуардо Антонио Зуайн должен уйти в МИД.

Новый президент Аргентины Хавьер Милей официально вступил в должность 10 декабря. Он запланировал снять часть ограничений на внешнюю торговлю, перевести финансовую систему на доллар США и распустить Центральный банк. Также в его программе масштабная приватизация.

Ранее главный научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Збигнев Ивановский в интервью НСН заявлял о том, что новоизбранный президент Аргентины отдалит страну от России своим политическим курсом, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: x.com / Javier Milei
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