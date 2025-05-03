В Тунисе экс-премьеру Лараеду дали 34 года тюрьмы

«Уголовная палата по делам о терроризме при тунисском суде первой инстанции приговорила... Али Лараеда к 34 годам тюрьмы», - отмечается в материале.

Приговор политику вынесли по делу, связанному с «сетями отправки в очаги напряженности и терроризма» за пределами страны.

Лараед находится под стражей с 2022 года. Приговоры по указанному делу получили еще семь человек, им назначили сроки от 18 до 36 лет.

Лараед занимал пост премьера Туниса в 2013 – 2014 годах, до этого он возглавлял министерство внутренних дел. Политик - один из руководителей исламистской партии «Ан-Нахда».

