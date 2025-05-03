В Тунисе экс-премьеру Лараеду дали 34 года тюрьмы
Бывшего премьер-министра Туниса Али Лараеда приговорили к 34 годам тюрьмы по делу о терроризме. Об этом сообщило местное издание Webdo.
«Уголовная палата по делам о терроризме при тунисском суде первой инстанции приговорила... Али Лараеда к 34 годам тюрьмы», - отмечается в материале.
Приговор политику вынесли по делу, связанному с «сетями отправки в очаги напряженности и терроризма» за пределами страны.
Лараед находится под стражей с 2022 года. Приговоры по указанному делу получили еще семь человек, им назначили сроки от 18 до 36 лет.
Лараед занимал пост премьера Туниса в 2013 – 2014 годах, до этого он возглавлял министерство внутренних дел. Политик - один из руководителей исламистской партии «Ан-Нахда».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru