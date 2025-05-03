При наезде авто на толпу в Штутгарте погиб человек

Один человек погиб в результате наезда автомобиля на пешеходов в немецком Штутгарте. Об этом сообщили в местной пожарной службе.

Автомобиль врезался в толпу в Штутгарте, не менее шести человек пострадали

Накануне автомобиль Mercedes въехал в группу людей у трамвайной остановки. Пострадали восемь человек, у трех из них зафиксировали тяжелые травмы. Водитель задержан.

«Один из тех, кто получил угрожающие жизни травмы, позднее скончался в больнице», — указала служба.

Уточняется, что погибла 46-летняя женщина.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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