При наезде авто на толпу в Штутгарте погиб человек

Накануне автомобиль Mercedes въехал в группу людей у трамвайной остановки. Пострадали восемь человек, у трех из них зафиксировали тяжелые травмы. Водитель задержан.

«Один из тех, кто получил угрожающие жизни травмы, позднее скончался в больнице», — указала служба.

Уточняется, что погибла 46-летняя женщина.

