СМИ: Стратегия нацбезопасности США избегает критики России
Обновленная Стратегия национальной безопасности США содержит сдержанную оценку роли России, сообщает The Telegraph.
Белый дом воздержался от резких обвинений, не обозначив явно свою сторону в конфликте, но подчеркнув необходимость американского участия в его урегулировании.
Данный подход, вероятно, будет с тревогой воспринят в Европе и приведет к запросам в адрес администрации президента США Дональда Трампа. Основными целями Вашингтона в Европе в документе названы восстановление стабильности в отношениях с Москвой и прекращение войны на Украине.
Новая Стратегия по нацбезопасности США подразумевает конкуренцию Вашингтона с Китаем на Западе и в Азии, стратегическую стабильность в отношениях с Россией, а также войну США с либеральным истеблишментом Евросоюза, в связи с чем ЕС и США ждет серьезный кризис. Об этом в беседе с НСН заявил политолог-американист Малек Дудаков.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экс-режиссер «Орла и решки» из ВСУ мог быть уничтожен у Красноармейска
- Эксперт: Мигранты портят еду при доставке
- СМИ: Стратегия нацбезопасности США избегает критики России
- СМИ: Удары ВСУ по Новороссийску повысили мировую стоимость энергоресурсов
- СМИ: США могут выйти из украинского конфликта с запретом на использование Киевом оружия
- США: Осталось два вопроса для разрешения украинского кризиса
- Россияне отправили более 255 тысяч обращений Путину
- Илон Маск предложил упразднить Европейский союз
- Кадыров сообщил об ударах по Украине в ответ на атаку по Грозному
- В России вернулась мода на прическу с прямой челкой «штрихкод»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru