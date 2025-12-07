СМИ: Стратегия нацбезопасности США избегает критики России

Обновленная Стратегия национальной безопасности США содержит сдержанную оценку роли России, сообщает The Telegraph.

Белый дом воздержался от резких обвинений, не обозначив явно свою сторону в конфликте, но подчеркнув необходимость американского участия в его урегулировании.

Данный подход, вероятно, будет с тревогой воспринят в Европе и приведет к запросам в адрес администрации президента США Дональда Трампа. Основными целями Вашингтона в Европе в документе названы восстановление стабильности в отношениях с Москвой и прекращение войны на Украине.

Новая Стратегия по нацбезопасности США подразумевает конкуренцию Вашингтона с Китаем на Западе и в Азии, стратегическую стабильность в отношениях с Россией, а также войну США с либеральным истеблишментом Евросоюза, в связи с чем ЕС и США ждет серьезный кризис. Об этом в беседе с НСН заявил политолог-американист Малек Дудаков.

ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:РоссияСША

