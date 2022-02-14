СМИ: Нидерланды планируют отмену многих ограничений по COVID с 25 февраля

Власти Нидерландов планируют отменить многие ограничения по коронавирусу с 25 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

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Согласно данным источников СМИ, с 25 февраля продолжат действовать только базовые рекомендации - проветривание помещений, отказ от рукопожатий, правила гигиены.

Требование ношения маски и соблюдения дистанции будет отменено. Также развлекательные заведения и места общественного питания смогут вернуться в обычный режим работы.

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Фото: government.nl
ТЕГИ:КоронавирусНидерланды
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