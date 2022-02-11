Тунис упрощает с 15 февраля COVID-правила въезда для туристов

Власти Туниса приняли решение упростить с 15 февраля правила въезда для всех зарубежных туристов. Привитым от коронавируса не придётся предъявлять ПЦР-тест перед вылетом, в свою очередь невакцинированным теперь не нужно будет соблюдать пятидневный карантин по прибытии.

Привитым гостям старше 18 лет, при этом, необходимо иметь на руках сертификат COVID-вакцинации с QR-кодом. Тунис признаёт все российские вакцины от коронавируса.

Непривитым для пересечения границы необходима справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, сданного не ранее 48 часов до вылета, либо отрицательный результат экспресс-теста, сделанный максимум за сутки.

Дети старше 6 лет будут выборочно проходить экспресс-тестирование в аэропортах страны. В случае положительного результат, несовершеннолетний турист будет направлен на пятидневный карантин в забронированную гостиницу.

Власти Туниса также отменили комендантский час, действовавший с 22:00 до 05:00. Сохраняются запрет на массовые собрания, требования ношения масок и соблюдения социальной дистанции.

