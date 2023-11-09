СМИ: Нетаньяху заблокировал освобождение заложников с двойным гражданством
Представитель движения ХАМАС в Ливане Усама Хамдан в интервью испанской газете Mundo заявил, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заблокировал соглашение по освобождению заложников с двойным гражданством, которые удерживаются в секторе Газа.
По его словам, движение согласилось на переговоры, однако «за день до начала наземной операции», глава израильского правительства отказался это делать.
«Мы были близки к освобождению заложников, имеющих двойное гражданство, но в последний момент Нетаньяху отказался это делать. Это то, что нам сообщил посредник», - заявил Хамдан.
Ранее генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреш призвал немедленно и без условий освободить заложников, находящихся в секторе Газа, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru