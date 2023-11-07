ХАМАС заявил, что не смог освободить российских заложников из-за боевых действий

По его словам, освободить их не получилось из-за продолжающихся боевых действий.

«Если израильтяне прекратят боевые действия... тогда мы сможем передать их Красному Кресту», - указал Марзук, добавив, что в этом случае движение освободит и других заложников.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль против временного прекращения огня, если во время него не будет освобождения заложников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

