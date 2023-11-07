ХАМАС заявил, что не смог освободить российских заложников из-за боевых действий
Член политбюро палестинского движения ХАМАС Абу Марзук в интервью «Би-би-си» заявил, что в Газе «нашли двух женщин-заложниц» с российскими паспортами.
По его словам, освободить их не получилось из-за продолжающихся боевых действий.
«Если израильтяне прекратят боевые действия... тогда мы сможем передать их Красному Кресту», - указал Марзук, добавив, что в этом случае движение освободит и других заложников.
Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль против временного прекращения огня, если во время него не будет освобождения заложников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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