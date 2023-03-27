СМИ: Нетаньяху приостановит судебную реформу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне протестов объявил о решении приостановить судебную реформу. Об этом сообщает телерадиокомпания КАН.

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Ранее в стране вспыхнули акции протеста из-за реформы, предлагающей ограничить полномочия Верховного суда и предоставить исполнительной власти контроль над отбором судей. Президент Израиля Ицхак Герцог призвал правительство остановить процесс принятия реформы.

По данным СМИ, Нетаньяху заявил партнерам по коалиции, что заморозит принятие изменений в законодательство.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:РеформаИзраильНетаньяху

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