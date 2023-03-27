Президент Израиля призвал остановить процесс принятия судебной реформы
Президент Израиля Ицхак Герцог призвал правительство остановить процесс принятия судебной реформы. Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.
«Во имя единства народа Израиля, во имя ответственности я призываю вас остановить законодательный процесс», — указал Герцог.
По словам президента, в стране сложилась напряженная общественно-политическая обстановка, безопасность и экономика оказались под угрозой.
Израильская правящая коалиция продвигает судебную реформу, которая предлагает ограничить полномочия Верховного суда и предоставить контроль над отбором судей исполнительной ветви власти. Противники нововведений отмечают, что они подорвут демократические основы государственности. Против реформы выступил министр обороны страны Йоав Галант, который позже был отправлен в отставку, пишет «Свободная пресса». После в Израиле начались массовые акции протеста, отмечает телеканал «360».
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