Президент Израиля призвал остановить процесс принятия судебной реформы

«Во имя единства народа Израиля, во имя ответственности я призываю вас остановить законодательный процесс», — указал Герцог.

По словам президента, в стране сложилась напряженная общественно-политическая обстановка, безопасность и экономика оказались под угрозой.

Израильская правящая коалиция продвигает судебную реформу, которая предлагает ограничить полномочия Верховного суда и предоставить контроль над отбором судей исполнительной ветви власти. Противники нововведений отмечают, что они подорвут демократические основы государственности. Против реформы выступил министр обороны страны Йоав Галант, который позже был отправлен в отставку, пишет «Свободная пресса». После в Израиле начались массовые акции протеста, отмечает телеканал «360».

