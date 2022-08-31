Активисты в Германии требуют запустить «Северный поток – 2»

Группа активистов из ФРГ устроила демонстрацию вблизи Любмина с требованиями как можно скорее запустить трубопровод «Северный поток — 2», сообщает Berliner Zeitung.

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Демонстранты добивались введения российского газопровода в эксплуатацию. По их словам, они имеют право пользоваться газом трубопровода «Северный поток — 2», так как объект построили на их налоги. Демонстрацию разогнали сотрудники правоохранительных органов и силы безопасности.

Запуск «Северного потока-2» сбил бы рванувшие вверх цены на газ в Европе в два раза, что облегчило бы страдания европейцев от энергокризиса, сообщил «Радиоточке НСН» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ГерманияГазопроводСеверный Поток-2
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