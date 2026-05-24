Президент Финляндии готов представлять Европу на переговорах с Россией
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не отказался бы взять на себя роль представителя Европы на переговорах с Россией, если ему предложат такую позицию. Об этом он сообщил финскому телерадиовещателю Yle.
По словам Стубба, «это такой вопрос, на который нельзя отвечать отрицательно».
Ранее газета Helsingin Sanomat писала, что кандидатуру Стубба активно обсуждают в структурах Евросоюза.
Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», 9 мая президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном переговорщике от Европы, отметил, что лично ему наиболее предпочтительной фигурой был бы бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. При этом Путин подчеркнул, что окончательный выбор должны сделать сами европейцы. По его мнению, это должен быть лидер, которому они доверяют и который «не наговорил гадостей» в адрес России.
