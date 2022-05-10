СМИ назвали возможных будущих губернаторов Саратовской и Рязанской областей

По словам собеседников издания, Басаргин является уроженцем Саратовской области и давно работает на разных должностях, поэтому предполагается преемственность после отставки главы региона Валерия Радаева.

По данным источников РБК, основным кандидатом на пост главы Рязанской области является руководитель Росстата Павел Малков. Собеседник агентства отметил, что Малков может претендовать на любое губернаторское кресло, и есть вероятность того, что это будет именно пост главы Рязанской области, однако возможны варианты.

Ранее подали в отставку губернаторы Томской, Саратовской, Рязанской и Кировской областей, а также глава республики Марий Эл.

Главный научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Наталья Зубаревич в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что значимая часть отставок ожидаема, в том числе по причине низкого рейтинга.