Глава Марий Эл Евстифеев подал в отставку

Глава республики Марий Эл Александр Евстифеев в своём Telegram-канале объявил, что решил покинуть свой пост.

Губернатор Саратовской области объявил о досрочном сложении полномочий

По его словам, в связи с истечением срока полномочий он обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять его отставку.

Евстифеев поблагодарил жителей региона «за поддержку всех начинаний», а общественные и политические силы - «за слаженную командную работу на благо жителей республики».

«Верю, что дальнейшее динамичное развитие Марий Эл продолжится и внесёт свою лепту в процветание нашей страны», - заключил он.

Ранее губернатор Рязанской области Николай Любимов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» заявил, что не намерен выдвигаться на пост главы региона на следующий срок.

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ФОТО: РИА Новости
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