Глава Марий Эл Евстифеев подал в отставку
Глава республики Марий Эл Александр Евстифеев в своём Telegram-канале объявил, что решил покинуть свой пост.
По его словам, в связи с истечением срока полномочий он обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять его отставку.
Евстифеев поблагодарил жителей региона «за поддержку всех начинаний», а общественные и политические силы - «за слаженную командную работу на благо жителей республики».
«Верю, что дальнейшее динамичное развитие Марий Эл продолжится и внесёт свою лепту в процветание нашей страны», - заключил он.
Ранее губернатор Рязанской области Николай Любимов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» заявил, что не намерен выдвигаться на пост главы региона на следующий срок.
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