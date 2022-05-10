Глава Марий Эл Евстифеев подал в отставку

По его словам, в связи с истечением срока полномочий он обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять его отставку.

Евстифеев поблагодарил жителей региона «за поддержку всех начинаний», а общественные и политические силы - «за слаженную командную работу на благо жителей республики».

«Верю, что дальнейшее динамичное развитие Марий Эл продолжится и внесёт свою лепту в процветание нашей страны», - заключил он.

Ранее губернатор Рязанской области Николай Любимов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» заявил, что не намерен выдвигаться на пост главы региона на следующий срок.

