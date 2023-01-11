СМИ назвали возможные сроки встречи глав МИД России, Турции и Сирии
Министры иностранных дел России, Турции и Сирии могут провести встречу с 14 по 16 января в Москве. Об этом пишет Hürriyet со ссылкой на источники.
Газета отмечает, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в настоящее время находится в турне по странам Африки, из которого должен вернуться 14 января. Вероятно, министр отправится в Москву в период с 14 по 16 января.
«Второй сценарий заключается в том, что Чавушоглу, который посетит США 17 января, отправится в Москву после визита в Вашингтон», - указывает Hürriyet.
По данным газеты, на встрече глав МИД трех стран будут затронуты критические темы: в частности, ситуация в Сирии и события на севере страны, борьба с террористическими организациями. Кроме того, ожидается рассмотрение вопроса о дорожной карте по нормализации отношений.
Ранее саудовская газета Asharq Al-Awsat сообщила, что министры иностранных дел России, Сирии и Турции проведут переговоры в Москве 11 января. Отмечалось, что во встрече может принять участие глава МИД Объединенных Арабских Эмиратов шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян, указывает телеканал «360».
Между тем СМИ сообщили, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может встретиться с сирийским президентом Башаром Асадом. Переговоры могут пройти до президентских выборов, запланированных в Турции на май, пишет РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+3 032 / сут.
Умерли
394 тыс.+47 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 062 / сут.
- ВС России уничтожили в ЛНР расчеты 120-миллиметровых польских минометов
- СМИ назвали возможные сроки встречи глав МИД России, Турции и Сирии
- Володин: Продажа энергетиков детям разрешена в 28 регионах России
- СМИ: Турция негласно начала поставки Украине кассетных боеприпасов
- Названы победители премии «Золотой глобус-2023»
- США начнут обучать ВСУ использованию комплексов Patriot на следующей неделе
- СМИ: В ходе спецоперации начали применять модернизированные вертолеты Ка-52М с ракетами «Изделие 305»
- Shaman выступил перед участниками СВО
- Стало известно, что больше всего покупали россияне перед Новым годом
- Байден отреагировал на обнаружение секретных документов в его офисе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru