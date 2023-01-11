СМИ назвали возможные сроки встречи глав МИД России, Турции и Сирии

«Второй сценарий заключается в том, что Чавушоглу, который посетит США 17 января, отправится в Москву после визита в Вашингтон», - указывает Hürriyet.

По данным газеты, на встрече глав МИД трех стран будут затронуты критические темы: в частности, ситуация в Сирии и события на севере страны, борьба с террористическими организациями. Кроме того, ожидается рассмотрение вопроса о дорожной карте по нормализации отношений.

Ранее саудовская газета Asharq Al-Awsat сообщила, что министры иностранных дел России, Сирии и Турции проведут переговоры в Москве 11 января. Отмечалось, что во встрече может принять участие глава МИД Объединенных Арабских Эмиратов шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян, указывает телеканал «360».

Между тем СМИ сообщили, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может встретиться с сирийским президентом Башаром Асадом. Переговоры могут пройти до президентских выборов, запланированных в Турции на май, пишет РИА ФАН.

