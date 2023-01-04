Турция, Россия и Сирия продолжат трехсторонние переговоры по военной линии

Трехсторонние переговоры глав Минобороны Турции, России и Сирии будут продолжены. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

СМИ: Турция после переговоров в РФ согласилась вывести свои силы с севера Сирии

По словам Акара, турецкая сторона нацелена на защиту своей страны и народа.

«Для нас не может быть и речи о том, чтобы делать что-либо против наших сирийских братьев, как в Турции, так и в Сирии. Они не должны полагаться на нереалистичные новости и принимать другие установки», — цитирует министра РИА Новости.

Акар подчеркнул, что переговоры трех стран будут продолжены, и выразил надежду на «разумное и логичное» продолжение процесса.

Кроме того, глава турецкого Минобороны допустил развитие совместного патрулирования Турции с Россией на севере Сирии. При этом Акар не уточнил деталей.

В конце декабря в Москве прошла встреча глав военных ведомств РФ, Турции и Сирии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Министры обсудили пути разрешения сирийского кризиса, проблему беженцев, совместные усилия по борьбе с экстремистскими группировками на сирийской территории.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:СирияРоссияТурция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры