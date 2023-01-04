Турция, Россия и Сирия продолжат трехсторонние переговоры по военной линии
Трехсторонние переговоры глав Минобороны Турции, России и Сирии будут продолжены. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
По словам Акара, турецкая сторона нацелена на защиту своей страны и народа.
«Для нас не может быть и речи о том, чтобы делать что-либо против наших сирийских братьев, как в Турции, так и в Сирии. Они не должны полагаться на нереалистичные новости и принимать другие установки», — цитирует министра РИА Новости.
Акар подчеркнул, что переговоры трех стран будут продолжены, и выразил надежду на «разумное и логичное» продолжение процесса.
Кроме того, глава турецкого Минобороны допустил развитие совместного патрулирования Турции с Россией на севере Сирии. При этом Акар не уточнил деталей.
В конце декабря в Москве прошла встреча глав военных ведомств РФ, Турции и Сирии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Министры обсудили пути разрешения сирийского кризиса, проблему беженцев, совместные усилия по борьбе с экстремистскими группировками на сирийской территории.
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