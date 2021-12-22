СМИ назвали возможного кандидата на должность главы МЧС

Нового главу МЧС могут назначить до конца уходящего года, одним из кандидатов на пост министра называют губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.

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По данным собеседника агентства, представление нового главы МЧС приурочат к Дню спасателя, который отмечается 27 декабря.

«В данный момент рассматриваются как минимум две кандидатуры. Одна из них — нынешний губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Вторая пока не называется», — подчеркнул источник.

Политолог, руководитель «Центра электоральных практик» Сергей Поляков считает возможным назначение Кобзева, который в прошлом занимал пост замглавы МЧС, министром.

«С момента гибели [экс-главы министерства Евгения] Зиничева прошло почти полгода, длительное время МЧС находится без главы, поэтому вопрос надо решать. Теоретически это возможно, но как будет на практике — я не знаю», — отметил эксперт.

В свою очередь, политтехнолог Марат Баширов призвал не относиться серьезно к информации о якобы грядущем назначении Кобзева, отметив, что кадровые назначения президента Владимира Путина «находятся за семью печатями».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:Иркутская ОбластьМинистрыМЧС
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