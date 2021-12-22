СМИ назвали возможного кандидата на должность главы МЧС

По данным собеседника агентства, представление нового главы МЧС приурочат к Дню спасателя, который отмечается 27 декабря.

«В данный момент рассматриваются как минимум две кандидатуры. Одна из них — нынешний губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Вторая пока не называется», — подчеркнул источник.

Политолог, руководитель «Центра электоральных практик» Сергей Поляков считает возможным назначение Кобзева, который в прошлом занимал пост замглавы МЧС, министром.

«С момента гибели [экс-главы министерства Евгения] Зиничева прошло почти полгода, длительное время МЧС находится без главы, поэтому вопрос надо решать. Теоретически это возможно, но как будет на практике — я не знаю», — отметил эксперт.

В свою очередь, политтехнолог Марат Баширов призвал не относиться серьезно к информации о якобы грядущем назначении Кобзева, отметив, что кадровые назначения президента Владимира Путина «находятся за семью печатями».

