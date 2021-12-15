В Москве установят памятник погибшему главе МЧС Зиничеву

Депутаты Мосгордумы поддержали установку памятника Герою России, экс-министру МЧС Евгению Зиничеву, сообщает РИА Новости.

Главу МЧС Евгения Зиничева похоронили в Санкт-Петербурге

Предложение установить памятник внёс исполнительный директор Российского военно-исторического общества Виталий Мартынюк. На заседании московского парламента за него проголосовали 27 депутатов, против выступили трое парламентариев, ещё трое воздержались.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что улицу в Грозном назовут именем погибшего министра, сообщает RT.

Евгений Зиничев погиб 8 сентября во время учений в Норильске. Глава МЧС пытался спасти режиссера Александра Мельника, снимавшего в это время документальный фильм и сорвавшегося с обрыва.

Президент России Владимир Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МосгордумаМоскваПамятникМинистрыМЧС РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры