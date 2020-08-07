СМИ назвали тех, кто стоит за задержанием россиян в Белоруссии

«В первой партии - "Шамана" - были преимущественно люди, имевшие раньше украинское гражданство и повоевавшие в Донбассе», - отмечается в материале КП. Через офис «Турецких авиалиний» в Москве выяснилось, что билеты были куплены на Украине. Однако, пока проходили сборы группы «Шамана», билеты в Стамбул были «аннулированы и перебронированы на 30 июля», а позже и вовсе отменена. О чем сами люди не знали. После же сообщения о ситуации с билетами Миляеву, группе было приказано уничтожить билеты, что скрыло «важные улики, ниточка от которых привела бы во Львов и Киев, куда-нибудь к зданию СБУ». На границе с республикой группа показала копии договоров с компанией «РП-Запад».

Задержание же белорусской стороной состоялось 29 июля. КП считает, что «у Минска был список «пассажиров» из Киева», что говорит о тесной связи спецслужб республики с украинскими коллегами. Однако, не исключается и вариант, что до Белоруссии информация была доведена «в очень усеченном виде».

«Всей этой операцией СБУ, похоже, намеревалась одним выстрелом убить сразу несколько зайцев - вездесущую, кошмарную и ужасную ЧВК "Вагнер", рикошетом должно было задеть "Роснефть" - как одну из крупнейших российских компаний, но главный удар, несомненно, по российско-белорусским отношениям. Не говоря о возможной экстрадиции граждан России на Украину, чему Киев был бы несказанно рад», - высказывается автор материала на страницах издания.

КП также уточняет, что материалы по описанной «спецоперации» были переданы в российский Следственный комитет.

Напомним, белорусские власти считают задержанных россиян «боевиками» частной военной компании, которые подозреваются в подготовке массовых беспорядков в республике.

Ранее НСН сообщала, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что вина задержанных в Белоруссии россиян не доказана, Минск должен их вернуть на родину.

