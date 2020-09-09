СМИ назвали сроки визита Лукашенко в Москву

Визит Александра Лукашенко в Москву может состояться на следующей неделе. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого», ассоциированный с пресс-службой белорусского президента. В свою очередь, источник РИА Новости подчеркивает, что Лукашенко посетит Россию 14 сентября.

Между тем, 4 сентября глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут встречу в ближайшие пару недель в Москве. А днём ранее премьер-министр России Михаил Мишустин посетил Минск. Там глава кабмина провел переговоры со своим белорусским коллегой Романом Головченко, а также встретился с главой государства, пишет RT.

По итогам встреч российский премьер-министр рассказал о достижении прогресса относительно будущего Союзного государства.

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А ранее стало известно, что более половины россиян (57%) знают о создании Союзного государства России и Белоруссии, причём большинство из них – без подробностей. Об этом говорят данные опроса, проведенного ВЦИОМ. Также социологи выяснили, что 43% респондентов считают, что объединение России и Белоруссии не нужно – достаточно поддерживать добрососедские отношения.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:Александр ЛукашенкоРоссияБелоруссия
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