Лукашенко пообещал сенсационное продолжение разговора «Ника и Майка»

Как сообщил главред радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян, Лукашенко не дал им послушать эту часть записи, предложив обратиться к директору ФСБ, передаёт РИА Новости. Ранее Белоруссия передала материалы российской спецслужбе.

«Вы даже не представляете, какая у нас есть информация и какие ягодки еще впереди», - пересказал слова Лукашенко Бабаян.

Лукашенко привёл аудиозапись разговора на английском языке неких Ника и Майка, предположительно представляющих Варшаву и Берлин, как доказательство фальсификации заявлений об отравлении Алексея Навального. На прошлой неделе запись обнародовало белорусское телевидение.

В ответ на вопрос о том, подтверждается ли факт отравления, «Ник из Берлина» говорит: «В данном случае это не так важно... Идет война...А во время войны всякие методы хороши». При этом «Варшава» между делом называет Лукашенко «крепким орешком», напоминает РЕН ТВ.

Власти Германии и Польши отрицают подлинность разговора.

