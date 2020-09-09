Лукашенко пообещал сенсационное продолжение разговора «Ника и Майка»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с российскими журналистами заявил, что у Минска есть неопубликованная часть перехваченных переговоров между Берлином и Варшавой, которые якобы свидетельствуют о фальсификации немецких заявлений об отравлении Алексея Навального.
Как сообщил главред радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян, Лукашенко не дал им послушать эту часть записи, предложив обратиться к директору ФСБ, передаёт РИА Новости. Ранее Белоруссия передала материалы российской спецслужбе.
«Вы даже не представляете, какая у нас есть информация и какие ягодки еще впереди», - пересказал слова Лукашенко Бабаян.
Лукашенко привёл аудиозапись разговора на английском языке неких Ника и Майка, предположительно представляющих Варшаву и Берлин, как доказательство фальсификации заявлений об отравлении Алексея Навального. На прошлой неделе запись обнародовало белорусское телевидение.
В ответ на вопрос о том, подтверждается ли факт отравления, «Ник из Берлина» говорит: «В данном случае это не так важно... Идет война...А во время войны всякие методы хороши». При этом «Варшава» между делом называет Лукашенко «крепким орешком», напоминает РЕН ТВ.
Власти Германии и Польши отрицают подлинность разговора.
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