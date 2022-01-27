Думский комитет рассмотрит проект о признании ДНР и ЛНР в начале февраля

Думский комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками в начале февраля обсудит проект обращения Думы к президенту о признании самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом сообщил глава комитета Леонид Калашников.

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По его словам, комитет предложил всем фракциям обозначить свою позицию по этому вопросу, чтобы комитет затем смог сделать свое заключение и вынести на Совет Думы, передает РИА Новости.

Ранее с предложением выступили депутаты нижней палаты от КПРФ. В проекте обращения Думы к президенту России они попросили главу государства рассмотреть вопрос признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР в качестве независимых государств.

Признание самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) было бы идеальным шагом для России, однако в Кремле пока берегут этот козырь, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог Дмитрий Орешкин.


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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ДНРЛНРГосдума
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