Думский комитет рассмотрит проект о признании ДНР и ЛНР в начале февраля

По его словам, комитет предложил всем фракциям обозначить свою позицию по этому вопросу, чтобы комитет затем смог сделать свое заключение и вынести на Совет Думы, передает РИА Новости.

Ранее с предложением выступили депутаты нижней палаты от КПРФ. В проекте обращения Думы к президенту России они попросили главу государства рассмотреть вопрос признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР в качестве независимых государств.

Признание самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) было бы идеальным шагом для России, однако в Кремле пока берегут этот козырь, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог Дмитрий Орешкин.



