Путин утвердил 15 критериев оценки работы глав регионов
Российский президент Владимир Путин утвердил 15 критериев эффективности работы губернаторов. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, работу руководителей регионов и местных органов исполнительной власти будут оценивать по количеству высокопроизводительных мест во внебюджетном секторе, по производительности труда в несырьевых секторах и по объему инвестиций в основной капитал за исключением федеральных проектов.
Также в оценке эффективности работы управления на местах будут рассматриваться уровни доверия к власти, реальной зарплаты, бедности, доступности жилья и образования.
Кроме того, в указе Путина в качестве критериев оценки работы губернаторов указаны численность индивидуальных предпринимателей и среднего и малого бизнеса, ожидаемая продолжительность жизни в регионе при рождении и естественный прирост населения.
Внимание уделят и количеству семей, улучшивших жилищные условия, и качеству окружающей среды. Доля городов в регионе с благоприятной средой и доля автомобильных дорог также будут влиять на оценку эффективности работы руководителей российских регионов.
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