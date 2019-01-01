Политика

Путин утвердил 15 критериев оценки работы глав регионов

26 апреля10:01

Российский президент Владимир Путин утвердил 15 критериев эффективности работы губернаторов. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, работу руководителей регионов и местных органов исполнительной власти будут оценивать по количеству высокопроизводительных мест во внебюджетном секторе, по производительности труда в несырьевых секторах и по объему инвестиций в основной капитал за исключением федеральных проектов.

Ротация губернаторов. Люди вместо «железных дровосеков»?

Также в оценке эффективности работы управления на местах будут рассматриваться уровни доверия к власти, реальной зарплаты, бедности, доступности жилья и образования.

Кроме того, в указе Путина в качестве критериев оценки работы губернаторов указаны численность индивидуальных предпринимателей и среднего и малого бизнеса, ожидаемая продолжительность жизни в регионе при рождении и естественный прирост населения.

Внимание уделят и количеству семей, улучшивших жилищные условия, и качеству окружающей среды. Доля городов в регионе с благоприятной средой и доля автомобильных дорог также будут влиять на оценку эффективности работы руководителей российских регионов.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: РИА Новости/Михаил Климентьев
ТЕГИ:Владимир ПутинГубернаторыРегионы

партнеры