Путин утвердил 15 критериев оценки работы глав регионов

Также в оценке эффективности работы управления на местах будут рассматриваться уровни доверия к власти, реальной зарплаты, бедности, доступности жилья и образования.

Кроме того, в указе Путина в качестве критериев оценки работы губернаторов указаны численность индивидуальных предпринимателей и среднего и малого бизнеса, ожидаемая продолжительность жизни в регионе при рождении и естественный прирост населения.

Внимание уделят и количеству семей, улучшивших жилищные условия, и качеству окружающей среды. Доля городов в регионе с благоприятной средой и доля автомобильных дорог также будут влиять на оценку эффективности работы руководителей российских регионов.

