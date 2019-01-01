Федоров: Хайп вокруг украинских выборов сильно преувеличен
Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Россия не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами
Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами. Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира. В пятерку стран c наибольшими военными расходами вошли США, Китай, Саудовская Аравия, Индия и Франция.
Валерий Федоров: «Стокгольмский международный институт исследований проблем мира - очень авторитетная организация. Как мы видим, в этом году впервые за 13 лет Россия не вошла в пятерку стран с самыми большими расходами на оборону или нападение, тем не менее, нами продолжают пугать детей», - констатировал генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров в эфире НСН.
Эффективность работы губернаторов будут оценивать по 15 пунктам
Министр экономики Максим Орешкин рассказал, что утверждённые Путиным 15 критериев оценки работы губернаторов помогут главам регионов заработать дополнительное финансирование для своих субъектов. Орешкин добавил, что оценки должны отражать качество жизни в регионах и качество развития экономики.
Валерий Федоров: «Эти критерии должны поставить новые ориентиры или скорректировать уже имеющиеся, а, кроме того, создать критерии для оценки (в том числе и публичной), работы руководителей регионов. Всем нам, я уверен, будет небезынтересно посмотреть, как эти ключные показатели эффективности будут выполняться и что будет с теми, кто выполнять их не будет. Это, наверное, и есть главный вопрос: будут ли санкции поддерживать нормы», - отметил он в беседе с НСН.
Большинство граждан России не интересовались выборами на Украине
Большинство граждан России (67%) не интересовались ходом президентских выборов на Украине и вовсе не следили за ними или следили поверхностно. Почти треть опрошенных отдали предпочтение победителю выборов шоумену Владимиру Зеленскому. За действующего президента Украины Петра Порошенко «болело» только 2% россиян.
Валерий Федоров: «Результаты этого опроса показали, что хайп вокруг выборов в соседней братской – не братской стране сильно преувеличен. Это, скорее, медийный феномен. Наши соотечественники смотрят на это, как на происходящее в важной, но, все-таки, в другой стране, ни в коем случае не переносят эмоции на страну нашу. Мы разошлись три десятилетия назад и с тех пор развиваемся по-разному. Хотя и наблюдаем друг за другом. Об этом необходимо помнить», - напомнил он НСН.
Россияне считают субботники важными, но ходят на них не регулярно
Абсолютное большинство россиян, почти 80%, уверены, что проведение субботников — необходимое и полезное мероприятие, однако регулярно ходят на них только 60%, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.
Валерий Федоров: «Весна – время уборки, тема субботников вновь становится актуальной. Но если важными и полезными субботники считают 80% россиян, а ходят на них 60%, значит 20%, говоря попросту, сачкуют», - рассказал Валерий Федоров НСН.
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