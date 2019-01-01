Федоров: Хайп вокруг украинских выборов сильно преувеличен

Валерий Федоров: «Эти критерии должны поставить новые ориентиры или скорректировать уже имеющиеся, а, кроме того, создать критерии для оценки (в том числе и публичной), работы руководителей регионов. Всем нам, я уверен, будет небезынтересно посмотреть, как эти ключные показатели эффективности будут выполняться и что будет с теми, кто выполнять их не будет. Это, наверное, и есть главный вопрос: будут ли санкции поддерживать нормы», - отметил он в беседе с НСН.

