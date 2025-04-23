СМИ назвали причину срыва встречи глав МИД пяти стран по Украине

Собеседник агентства рассказал, что перед встречей Украиной был подготовлен документ, в котором было заявлено об отказе Киева от переговоров по вопросам территории до полного и безоговорочного прекращения огня.

Источник добавил, что неявка на переговоры в Лондоне американского Госсекретаря Марко Рубио говорит о расхождениях в позициях США, Украины и европейских союзников по вопросу о том завершения конфликта.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что США возмущены отказом Украины принять предложение о признании Крыма российским, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

