СМИ назвали Мишустина автором музыки двух песен Лепса

Знакомый с работой РАО собеседник газеты заявил, что это именно кандидат в премьер-министры РФ: совпадают даты рождения. Авторство музыки подтвердили два знакомых Мишустина, утверждается в материале.

При этом представитель Лепса Владимир Урюпин настаивает, что автор музыки к песням «Зола» и «Настоящая женщина» все же не сам чиновник, а его однофамилец, отмечает «ФедералПресс».

Со слов знакомых налоговика издание пишет, Мишустин также любит сочинять частушки и сатирические куплеты.

Кандидатуру главы ФНС Мишустина на пост премьер-министра предложил Госдуме президент Владимир Путин после отставки правительства Дмитрия Медведева 15 января. В четверг, 16 января, о поддержке заявили в думских фракциях «Единая Россия»,«Справедливая России» и ЛДПР. Кандидатуру Мишустина утвердили 383 голосами при 41 воздержавшемся.

