СМИ назвали Мишустина автором музыки двух песен Лепса
Михаил Владимирович Мишустин числится в реестре Российского авторского общества (РАО) как автор музыки к двум песням певца Григория Лепса – «Зола» и «Настоящая женщина», пишут «Ведомости».
Знакомый с работой РАО собеседник газеты заявил, что это именно кандидат в премьер-министры РФ: совпадают даты рождения. Авторство музыки подтвердили два знакомых Мишустина, утверждается в материале.
При этом представитель Лепса Владимир Урюпин настаивает, что автор музыки к песням «Зола» и «Настоящая женщина» все же не сам чиновник, а его однофамилец, отмечает «ФедералПресс».
Со слов знакомых налоговика издание пишет, Мишустин также любит сочинять частушки и сатирические куплеты.
Кандидатуру главы ФНС Мишустина на пост премьер-министра предложил Госдуме президент Владимир Путин после отставки правительства Дмитрия Медведева 15 января. В четверг, 16 января, о поддержке заявили в думских фракциях «Единая Россия»,«Справедливая России» и ЛДПР. Кандидатуру Мишустина утвердили 383 голосами при 41 воздержавшемся.
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