СМИ назвали колонию, куда отправят Навального
Российский политик Алексей Навальный отправится в исправительную колонию Владимирской области ИК-2. Об этом сообщает портал «Ярновости» со ссылкой на источник во ФСИН.
Сообщается, что оппозиционер уже «находится в СИЗО в Кольчугино, откуда переедет в покровскую колонию».
Известно, что в этом же исправительном учреждении отбывал наказание осужденный по «московскому делу» активист Константин Котов.
О том, что Навального этапировали из СИЗО-1 в Москве, стало известно 25 февраля. С тех пор ни у кого не было точных данных, в какую колонию его могут отправить. Высказывались предположения, что это может быть ИК №2 в городе Покров. 26 февраля во ФСИН заявили, что гарантируют Навальному нормальные условия.
Политику предстоит отбыть два с половиной года лишения свободы: ранее суд по ходатайству ФСИН заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.
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