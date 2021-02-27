СМИ назвали колонию, куда отправят Навального

Сообщается, что оппозиционер уже «находится в СИЗО в Кольчугино, откуда переедет в покровскую колонию».

Известно, что в этом же исправительном учреждении отбывал наказание осужденный по «московскому делу» активист Константин Котов.

О том, что Навального этапировали из СИЗО-1 в Москве, стало известно 25 февраля. С тех пор ни у кого не было точных данных, в какую колонию его могут отправить. Высказывались предположения, что это может быть ИК №2 в городе Покров. 26 февраля во ФСИН заявили, что гарантируют Навальному нормальные условия.

Политику предстоит отбыть два с половиной года лишения свободы: ранее суд по ходатайству ФСИН заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.



