СМИ назвали имя нового министра связи

Министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в новом составе правительства может стать вице-президент «Ростелекома» Максут Шадаев. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на собственные источники в министерстве. По информации издания именно он сменит исполняющего обязанности министра Константина Носкова.

Напомним, 15 января Владимир Путин подписал указ об отставке кабинета министров во главе с Дмитрием Медведевым. На пост премьера назначен бывший глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.