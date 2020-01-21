СМИ назвали имя нового министра связи
Министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в новом составе правительства может стать вице-президент «Ростелекома» Максут Шадаев. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на собственные источники в министерстве. По информации издания именно он сменит исполняющего обязанности министра Константина Носкова.
Напомним, 15 января Владимир Путин подписал указ об отставке кабинета министров во главе с Дмитрием Медведевым. На пост премьера назначен бывший глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.
Ранее стало известно, что в состав нового кабмина не войдёт и.о. министра здравоохранения России Вероника Скворцова. Об этом пишет РБК, ссылаясь на свои источники, близкие к правительству. Издание отмечает, что главой Минздрава может стать руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаил Мурашко или глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба.
Кроме того, сообщалось, что и.о. министра просвещения Ольга Васильева и и.о. зампредседателя правительства по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко не попадут в новый состав кабинета министров во главе с Михаил Мишустиным.
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