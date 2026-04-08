В инфекционной больнице Магадана возник пожар
8 апреля 202608:52
Пожар произошел в инфекционной больнице в Магадане. Об этом заявила пресс-служба управления МЧС по Магаданской области.
«Пожарные ликвидируют возгорание в инфекционной больнице на Марчеканском шоссе», - указали в ведомстве.
Данных о пострадавших не поступало.
По предварительной информации, площадь пожара составила 2 кв. М. Специалисты продолжают тушение огня.
Ранее масштабный пожар произошел в торговом центре в Калининграде, пострадали четыре человека, пишет Ura.ru.
