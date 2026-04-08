В Дагестане остаются подтопленными 1339 домов

Подтопленными остаются свыше 1,3 тысячи жилых домов в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Обрушения, погибшие и третья волна: Сколько продлится паводок в Дагестане

«Подтопленными в Дагестане остаются 1339 жилых домов и 90 участков автомобильных дорог», - указали в ведомстве.

Экстренные службы ведут работу круглосуточно. На территории Дагестана в 16 пунктах временного размещения находятся 591 человек. В их числе 246 детей.

Ранее президент Владимир Путин в связи с наводнением в Дагестане заявил о необходимости формирования специальной комиссии для устранения последствий стихии. Также глава государства призвал оказать пострадавшим в республике всю необходимую помощь, пишет Ura.ru.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МЧСЗатоплениеДагестан

