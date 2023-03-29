СМИ назвали дату четырехсторонней встречи замглав МИД

Четырехсторонняя встреча с участием России, Сирии, Турции и Ирана на уровне замминистров внешнеполитических ведомства пройдет в Москве в понедельник, 3 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники.

"Встреча замминистров состоится в Москве в понедельник, 3 апреля", - сообщил источник.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков выразил надежду, что НАТО осознает всю серьезность размещения российского тактического ядерного оружия в Белоруссии.

