СМИ назвали дату четырехсторонней встречи замглав МИД
29 марта 202317:07
Четырехсторонняя встреча с участием России, Сирии, Турции и Ирана на уровне замминистров внешнеполитических ведомства пройдет в Москве в понедельник, 3 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники.
"Встреча замминистров состоится в Москве в понедельник, 3 апреля", - сообщил источник.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков выразил надежду, что НАТО осознает всю серьезность размещения российского тактического ядерного оружия в Белоруссии.
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29 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru