Замглавы МИД: РФ надеется, что НАТО поймет серьезность размещения ТЯО в Белоруссии

Россия надеется, что Североатлантический альянс адекватно оценивает серьезность ситуации, связанной с размещением российского тактического ядерного вооружения в Белоруссии. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, слова которого приводит ТАСС.

Патрушев обвинил Запад к подталкиванию мира к ядерной войне

Он отметил, что сигналы и действия России «скользят по поверхности» в странах НАТО.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии. По его словам, размещать оружие будут без нарушения соответствующих международных обязательств. На этом фоне белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин в разговоре с НСН отметил, что Владимир Путин долго терпел выходки стран Запада.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
ТЕГИ:Ядерное ОружиеНАТО

Горячие новости

Все новости

партнеры