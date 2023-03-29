Замглавы МИД: РФ надеется, что НАТО поймет серьезность размещения ТЯО в Белоруссии
Россия надеется, что Североатлантический альянс адекватно оценивает серьезность ситуации, связанной с размещением российского тактического ядерного вооружения в Белоруссии. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, слова которого приводит ТАСС.
Он отметил, что сигналы и действия России «скользят по поверхности» в странах НАТО.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии. По его словам, размещать оружие будут без нарушения соответствующих международных обязательств. На этом фоне белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин в разговоре с НСН отметил, что Владимир Путин долго терпел выходки стран Запада.
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